В этом году проведение Марша равенства в Киеве планируется на 9-18 июня. Об этом во время брифинга сообщила директор ОО «КиевПрайд» Руслана Панухник.

«Марш равенства запланирован как большая правозащитная акция, которая состоится в центре города. Мы ведем плодотворное сотрудничество и коммуникацию с Киевской властью и Нацполицией», - сказала Понухник.

Пока конкретное место проведения марша не сообщается.

«О конкретном месте и времени проведения Марша равенства будет сообщено заранее, то есть на неделе «КиевПрайда». Поэтому, скорее всего, в среду, перед маршем (14 июня)», - заявили организаторы акции, сообщает 112 Украина.

Она также отметила, что пока еще ведутся переговоры с киевской властью и Национальной полицией относительно точного места проведения и маршрута марша.

«В этом году маршрут марша будет увеличен, ведь 750 метров в прошлом году было мало. Тем более, что мы планируем, что явка и участие людей будут больше, чем в прошлом году», - прокомментировала директор «КиевПрайда».

«Марш этого года мы планируем сделать более громким, с более проговоренными слоганами и месседжами. Мы планируем более развернутый и комплексный сценарий проведения марша равенства с конкретными слоганами, которые будут отвечать общей теме «КиевПрайда» - «страна для всех», - добавила Панухник.

«Мы надеемся, что будет в 2 раза больше участников в этом году», - сказала директор ОО «КиевПрайд».

Напомним, 12 июня 2016 года в Киеве состоялся Марш равенства, участие в котором приняли около тысячи человек. Охрану правопорядка обеспечивали около 6 тысяч правоохранителей. Мероприятие длилось примерно 30 минут.