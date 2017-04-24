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Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко не исключает сосуществование с Киевом на конфедеративных началах. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, «шанс решить конфликт с помощью федерализации был упущен в 2014 году».

«Этот поезд ушел. О федерализации мы готовы были говорить с Киевом весной 2014 года до того, как Киев начал нас расстреливать из танков, пушек и боевых самолетов. Сейчас мы готовы вести диалог с Украиной только на началах равноправия, как независимое государство», — заявил он.

«Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах. Но это станет возможно только после того, как в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита», — отметил Захарченко.

Напомним, глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение на оккупированном Донбассе «референдума о присоединении к России».
ForUm

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