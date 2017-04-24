Чешский защитник турецкого «Газиянтепспора» Франтишек Райторал покончил жизнь самоубийством у себя дома, сообщает Football.ua.

«К несчастью, я могу подтвердить, что новость о суициде — правда. Он был хорошим человеком с хорошим настроем. Не было видно, что его преследуют какие-то проблемы. Я, правда, не знаю, зачем он сделал это», — сказал президент «Газиянтепспора» Ибрагим Кизил.

Райторал выступал за сборную Чехии на Евро-2012. Он сыграл 14 матчей за национальную команду с 2012 по 2014 годы.

На протяжении своей карьеры Райторал выступал за чешские клубы «Марила», «Банник» и «Виктория» (Плзень), немецкий «Ганновер» и турецкий «Газиянтепспор».