В воскресенье, 23 апреля, в оккупированном Симферополе второй за последние пять дней выпал снег, сообщает LIGA.net.

На видео видно, как тюльпаны, которые недавно распустились, а также цветущие яблони засыпаны снегом.

«Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон», - отмечает автор видео.

19 апреля сообщалось, что снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

Напомним, на прошлой неделе снегопады прошли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях.