В Шевченковском районе Харькова в одном из кафе неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы неизвестный открыл стрельбу, поступила в Шевченковский отдел полиции около 00:10 24 апреля.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой были опрошены свидетели и осмотрено место происшествия.

По данным главка, в результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки. В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события.