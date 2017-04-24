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В апреле 2013 года МВФ считал, что сохранение политики, проводимой тогдашним  правительством, позволит нарастить ВВП Украины к 2016 году в долларовом эквиваленте до $230 млрд. со $182 млрд. в 2013 году. Сейчас же ВВП Украины составляет всего лишь  $93 млрд. Такие данные на своей странице в Facebook привел экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Постмайданные власти и поддерживающие их экономисты списывают свои просчеты на финансово-экономическую политику, проводимую в предшествующие годы. По их, то ли убеждению, то ли самооправданию, украинской экономике очень вредили стабильный обменный курс, вменяемый размер тарифов и сбалансированный Пенсионный фонд. Лучше всего эти заявления разбиваются об сопоставление макроэкономических прогнозов, сделанных МВФ в апреле 2013 года и апреле 2017 года», - отметил он.

«В апреле 2013 года МВФ считал, что сохранение политики, проводимой нашей командой, позволит нарастить ВВП Украины в долларовом эквиваленте до $230 млрд. к 2016 году со $182 млрд. в 2013 году. А что мы имеем по факту? – $93 млрд. Это все, что вам нужно знать о пользе слишком буквального выполнения советов МВФ и квалификации правящих экономистов», - написал бывший глава Нацбанка.
ForUm

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