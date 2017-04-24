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В Киеве этой ночью неизвестные бросили на дорогу возле посольства Литовской Республики дымовую шашку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

«В 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловская неизвестные бросили на дорогу у посольства Литовской Республики дымовую шашку», - говорится в сообщении.

Выехавшие на место происшествия взрывотехники и следственно-оперативная группа у забора в двадцати метрах от входа в дипломатическое представительство обнаружили остатки использованной дымовой гранаты «РГД-2ч». В то же время при осмотре прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты «Ф-1». Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы.

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление злоумышленников.
ForUm

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