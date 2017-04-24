Размер предмета преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), достигает 85 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net сказал глава НАБУ Артем Сытник.

«Мы хотим показать, какие объемы средств вымываются из них (госпредприятий. - Ред.) каждый год. Причем не в пределах Украины, а выводятся через компании в оффшорных зонах. И основная борьба происходит именно за контроль над этими предприятиями», - отметил Сытник.

По словам главы НАБУ, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, однотипные. «Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается», - отметил он.

«Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции Достоинства», - подчеркнул он.

Оценивая в целом «коррупционный рынок» в Украине, Сытник сказал: «Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн».

Напомним, по данным Сытника, за два года со времени создания Национальной антикоррупционное бюро Украины открыло 64 дела и арестовало 4 млрд гривен коррупционных активов.