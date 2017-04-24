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Британец Энтони Джошуа, которому уже меньше, чем через неделю предстоит выйти на ринг против украинца Владимира Кличко, обещает показать отличный бокс. Об этом он рассказал The Telegraph, сообщает 112 Украина.

«Я не буду находиться в напряжении, а буду анализировать все, что он пытается делать. В конце концов, я найду свой ритм. Я не из тех бойцов, которые выходят и просто начинают бросать удары. Мне, возможно, понадобится 3-4 раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но когда я это сделаю – я устрою ему ад в ринге. Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе», - сказал Джошуа.

Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.
ForUm

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