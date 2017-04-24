Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала победителю первого тура президентских выборов во Франции Эммануэлю Макрону «всего наилучшего», сообщает Немецкая волна.

«Хорошо, чтобы успешным был Эммануэль Макрон со своим курсом по усилению Европейского Союза и социально ориентированной рыночной экономикой», - написал от имени главы немецкого правительства ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт в Twitter.

«Всего наилучшего в следующие две недели», - добавил представитель правительства ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также приветствовал результаты выборов во Франции и выразил надежду, что Макрон, «единственный действительно проевропейский кандидат», станет президентом.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля.

По его результатам, во второй тур выборов выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, у представительницы «Национального фронта» — 21,53%.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.