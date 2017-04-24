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Вчера, 23 апреля, в оккупированном Луганске было подорвано здание Октябрьского районного военкомата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Подрыв 23.04.2017 в Луганске здания Октябрьского районного военкомата (ул. Калугина, 9) вызвал ажиотаж в среде руководства «ЛНР», пригрозившего «МГБ» и «МВД» серьезными кадровыми последствиями», – отметил он.

По словам Тымчука, в «МГБ ЛНР» отрабатывают две версии – «диверсия силами украинской ДРГ и теракт силами украинских патриотов со знанием минно-взрывного дела, проживающих в Луганске».

«Последняя версия является основной. Ведутся масштабные проверки местных жителей, проходивших службу в ВСУ, включая тех, кто сейчас проходит «военную службу» в рядах оккупантов «2-го АК ЛНР», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 23 апреля в оккупированном Луганске прогремел взрыв.

 
ForUm

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