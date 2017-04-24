Заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима «тишины». Следовательно, заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности», – сказано в сообщении.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.