ОБСЕ начала расследование трагического инцидента с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии на Донбассе и ожидает содействия в этой работе. Об этом сказал генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

«ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами», - сказал генсек, сообщает Укринформ.

Заньер подчеркнул, что за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность «все стороны» и миссия должна пользоваться полной поддержкой, все должны защищать наблюдателей от опасности. Генеральный секретарь организации шокирован этим первым случаем гибели члена СММ во время выполнения служебного задания. «Этот ужасающий инцидент подтверждает все более опасные условия с безопасностью, в которых наблюдатели СММ работают каждый день», - сказал он.

Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Австрии Себастьян Курц со своей стороны также заметил, что деятельность миссии «слишком часто затруднена угрозами, ограничением доступа, путем дезинформации или уничтожения ее технических средств» и назвал это «просто недопустимым».

Курц призвал тщательно расследовать детали трагедии, а всех, кто имеет влияние на местах, – выполнять обязательства по гарантированию безопасности СММ.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.