По состоянию на 7:00 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Одесской области обесточены 16 населенных пунктов, Днепропетровской – 6.
Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Напомним, 18 апреля в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время