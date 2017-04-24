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По состоянию на 7:00 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской области обесточены 16 населенных пунктов, Днепропетровской – 6.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, 18 апреля в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.
ForUm

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