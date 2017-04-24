По состоянию на 7:00 24 апреля централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено, подключено около 15% города, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа.

Также сообщается, что на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности).

К аварийно-восстановительным работам от ГосЧС привлечены 25 человек и 10 единиц техники.

Напомним, 22 апреля Авдеевка а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.

23 апреля электроснабжение было частично восстановлено.