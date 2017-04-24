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Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области подтверждает попытки Кремля и незаконных вооруженных формирований запугать наблюдателей миссии. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном на его официальном сайте

«В Украине с глубокой болью и скорбью восприняли весть о гибели одного и ранении нескольких наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине 23 апреля 2017 на временно оккупированной Российской Федерацией территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

МИД рассматривает этот инцидент, произошедший на территории контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

«Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российской границы», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления с целью привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 
ForUm

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