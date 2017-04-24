Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в результате подрыва патруля миссии ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. Об этом Хуг сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Патруль состоял из двух бронированных автомобилей - по три члена патруля в каждом автомобиле. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии – гражданин США погиб», - заявил он.

«Те члены, которые непосредственно не пострадали от взрыва, вернулись на базу миссии в этом районе», - добавил Хуг.

Он уточнил, что ранения получили двое членов патруля миссии ОБСЕ из Германии и Чешской Республики, сообщает УНИАН.

Хуг заявил, что миссия решительно настроена работать в соответствии со своим мандатом и принимает меры для обеспечения безопасности своих патрулей на Донбассе.

«Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата», - подчеркнул Хуг. «Вместе с тем хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. – Ред.) там вообще не должно было быть», - добавил он. «Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки», - отметил он.

Хуг заявляет, что заложение мин на дороге, где подорвался патруль организации, противоречит Минскому меморандуму от 2014 года. «Дорога, по которой следовал подорвавшийся патруль миссии, ранее использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом. Мин там не должно было быть вообще», - заявил он.

«Любой, кто причастен к заложению мины, в результате взрыва которой погиб и ранены члены патруля, должен быть привлечен к ответственности», - добавил Хуг.

Он напомнил, что меморандумом от 19 сентября 2014 года, подписанным Трехсторонней контактной группой, запрещена установка минно-взрывных инженерных заграждений у границы зоны безопасности и предусмотрено обязательство по снятию всех таких ранее установленных заграждений.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены.