Погибший в Луганской области 23 апреля сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданином Великобритании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», – отметил он.

По словам нардепа, трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому украинские правоохранительные органы естественно не будут допущены к проведению объективного расследования оккупационной администрацией.

«По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв», – сообщил он.

«Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минирования террористами дорог на оккупированной части Украины, которые естественно не поставили в местах, в которых бывает миротворческая миссия ОБСЕ табличку «Осторожно мины!» Не удивлюсь, что если сотрудники миссии ОБСЕ будут допущены к расследованию этой трагедии, то может оказаться так, что гражданин Великобритании был убит в результате мины выпущенной на каком-нибудь российском военном заводе пару лет назад. И это при постоянных мантрах РФ, что они на территорию Украины оружия не поставляют. Миссия ОБСЕ должна получить полный допуск к расследованию гибели своего сотрудника сегодня же, пока еще не будут заметены все следы преступления», – подчеркнул Геращенко.

Ранее сообщалось, что погибший был гражданином США.

Напомним, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены.