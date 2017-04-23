Виновные в подрыве автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области должны быть обязательно наказаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь», – отметил он.

По словам Порошенко, это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

«Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены.