также в разделеОбщество
Геращенко: Погибший на Луганщине наблюдатель был гражданином Великобритании 75
СМИ: Погибший на Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином США 40
Лолите запретили въезд в Украину на 3 года 34
Обзор казино Riobet с системой поощрения 38
Италия выделила Украине гранты на образование в своих вузах 20
Лолиту Милявскую не пустили в Украину 113
Из-за непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов 29
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 12
НАБУ: Чаус находился в Молдове под домашним арестом 21
В результате обстрела опорного пункта под Авдеевкой погиб военный 49
В Киеве проходят "Игры непокоренных" 53
21 апреля. Картина дня 53
Суд над Мартыненко: Адвокатам отказали в отводе судьи 30
Донецкому адвокату, пытавшемуся напасть на жену Турчинова, дали 8 лет тюрьмы 66
Букмекеры назвали тройку фаворитов «Евровидения» 160
В 2015 году 19 тысяч украинцев получили гражданство стран ЕС 29
Защита Мартыненко заявила отвод судье 122
Корчак не смогла объяснить, почему выписала себе 400 тысяч зарплаты за декабрь 82

Виновные в подрыве автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области должны быть обязательно наказаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь», – отметил он.

По словам Порошенко, это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

«Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 23 апреля, около 10:17 в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб один наблюдатель, еще двое ранены. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

179
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года