Казино Riobet - это новое называние казино Live Ruletka, наверняка известного многим игрокам. Как явствует из названия, этот ресурс предоставляет возможность поиграть в рулетку с живыми дилерами. Даже в наше время такая функция есть далеко не у каждого игорного проекта. Казино работает уже почти 5 лет. Интерфейс сайта достаточно понятен, на нем нет ничего лишнего. Casino-land сделало отличный обзор бонусов Riobet, скоторым рекомендуем обязательно ознакомиться.

Казино Riobet: играем эксклюзивно

Политика казино всегда заключалась в стремлении к максимальной уникальности, желании представить пользователям нечто такое, чего нет на других ресурсах. Так, в Riobet есть три ключевых игровых направления:

Главная «фишка» казино Riobet – это настоящая, «живая» рулетка, работающая в режиме реального времени. При этом вращает рулетку 24 часа в сутки автоматическое устройство. Весь игровой стол представляет собой достаточно уникальную систему. Камера расположена так, что каждый игрок никогда не теряет из виду шарик и может наблюдать за ставками и действиями других игроков. Для тех, кто любит индивидуальную игру, существует возможность заказать отдельный стол.

Кроме рулетки, в казино также имеется целый ряд классических игровых автоматов. Их более 20 штук, имеется возможность делать «виртуальные» ставки, без денег. Изюминкой казино Riobet являются новые онлайновые слоты-программы от компании BetSoft, в которых реализована трехмерная графика.

Не так давно в казино появились столики для азартных игр, которые ведут живые дилеры. Вы можете сыграть с красавицами-крупье в «живые» рулетку, покер, баккару, блэкджек, «дракон-тигр» и другие игры.

Лимиты ставок как на игровые автоматы, так и на «живые» настольные игры – самые широкие: от 1 российского рубля до 100 000 рублей (на ВИП-столиках).

Системы поощрения игроков

Теперь поговорим о бонусах и различных промо-акциях, коих в казино великое множество:

1.Практически каждое казино дает бонусы новичкам. Riobet – не исключение и тоже поощряет свежеиспеченных игроков начислением 100%-ного бонуса на депозит. Он может составлять от 500 до 15000 российских рублей. Условие для отыгрыша – отработка ставки в 23-кратном размере.

2.Точно так же начисляется бонус на второй депозит, только размер поощрения составляет половину суммы. Все остальные условия – те же, что и для первого бонуса, для отыгрыша потребуется 20-кратная ставка.

3.Еще одно нововведение с претензией на эксклюзивность – казино Riobet начисляет бонусы за каждую сделанную ставку – правда, всего 1% от суммы. Максимальный размер бонуса может быть до 15 тысяч рублей. Для отыгрыша умножаем размер бонуса на 60 и делаем ставки на эту сумму.

Если вы пополняете депозит через платежные системы QIWI или Webmoney, а также путем СМС (минимум 500 рублей), казино начислит вам бонус от 15% до 30%, отыграть которые можно ставками суммы в 12-ти кратном увеличении. Помимо всего вышесказанного, казино платит бонусы за приведенного друга (100% его первого депозита, максимум 3000 рублей). Отыгрыш – 60-ти кратная ставка.

Ввод-вывод средств в казино осуществляется через Яндекс-Деньги, QIWI или Webmoney, а также банковские карточки.

Статья написана по материалам сайта http://casino-land.su/.