В рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между правительствами Италии и Украины Министерство иностранных дел Итальянской Республики предоставляет гранты на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и подать заявку. Регистрация длится с 27 апреля до 10 мая 2017 года, сообщает Osvita.ua.

Одним из требований для получения грантов, за исключением случаев, когда запрос на получение гранта касается университетских курсов, проводимых полностью на английском языке, является знание итальянского языка.