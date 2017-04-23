также в разделеОбщество
Лолиту Милявскую не пустили в Украину 46
Из-за непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов 18
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 9
НАБУ: Чаус находился в Молдове под домашним арестом 13
В результате обстрела опорного пункта под Авдеевкой погиб военный 33
В Киеве проходят "Игры непокоренных" 52
21 апреля. Картина дня 53
Суд над Мартыненко: Адвокатам отказали в отводе судьи 29
Донецкому адвокату, пытавшемуся напасть на жену Турчинова, дали 8 лет тюрьмы 62
Букмекеры назвали тройку фаворитов «Евровидения» 139
В 2015 году 19 тысяч украинцев получили гражданство стран ЕС 29
Защита Мартыненко заявила отвод судье 122
Корчак не смогла объяснить, почему выписала себе 400 тысяч зарплаты за декабрь 79
В Минюсте сообщили, когда выберут пятого члена НАПК 16
В Минюсте предлагают ликвидировать коллегиальность НАПК 32
Китай готов ввести безвиз для украинцев 69
Украина намерена привлечь на международном рынке $1 миллиард 52
ОБСЕ: На прошлой неделе уровень насилия на Донбассе снизился на 20% 27

В рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между правительствами Италии и Украины Министерство иностранных дел Итальянской Республики предоставляет гранты на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и подать заявку. Регистрация длится с 27 апреля до 10 мая 2017 года, сообщает Osvita.ua.

Одним из требований для получения грантов, за исключением случаев, когда запрос на получение гранта касается университетских курсов, проводимых полностью на английском языке, является знание итальянского языка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года