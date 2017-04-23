также в разделеПроисшествия
В результате подрыва авто погиб наблюдатель ОБСЕ, еще один ранен 13
На Луганщине подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы 107
В Луганске прогремел сильный взрыв 27
В Одессе на рынке сгорели 143 торговых павильона 36
Авдеевка снова обесточена 68
Без электричества остаются сотни населенных пунктов 58
Непогода в Украине: число обесточенных населенных пунктов возросло до 368 21
В Запорожье перевернулась маршрутка: 8 пострадавших 78
В Черновцах на улице взорвалась граната 52
В Северной Осетии в ДТП погибли двое детей из Украины 97
В зоне АТО обострение: за сутки 2 военных погибли, 8 ранены 288
Под машину мэра Измаила подложили бомбу 52
Под Авдеевкой в результате обстрела погибли двое военных 41
Штаб: НВФ обстреливают Широкино из всех видов имеющегося оружия 32
На нефтебазе под Киевом произошел взрыв 149
На Днепропетровщине упавшее из-за стихии дерево убило женщину 68
Омелян уточнил, что сегодня на украинских дорогах погибли 4 человека 28
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 4 человека 71

В Запорожской области в результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.

Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в 19.30 в Акимовке. «Двое ребят бросили в костер взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Оба парня находятся в больнице, один из них - в реанимации», - сказала Людвик, сообщает 061.ua.

По ее словам, двое ребят, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого произошел взрыв. Полиция расследует происшествие и выясняет, что взорвалось. Была ли это мина или граната - установит экспертиза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года