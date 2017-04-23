Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус по состоянию на 20 апреля в Молдове находился под домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ в субботу вечером после появления в СМИ информации, что Чауса выпустили на свободу.

В НАБУ уточнили, что Чаус находится под домашним арестом на съемной квартире и отказывается сотрудничать со следствием, сообщает «Украинская правда».

В пресс-службе объяснили, что суд отклонил апелляцию прокуроров на экстрадиционный арест Чауса.

Актуальную информацию относительно судьи в НАБУ пообещали сообщить в воскресенье.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чаус уже неделю находится на свободе.

Напомним, процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он якобы пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

Чаус подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.