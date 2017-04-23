Северная Корея пригрозила нанести ядерный удар по Австралии, если она будет продолжать «слепо гнуть линию США» в противостоянии с Пхеньяном. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

«Если Австралия будет продолжать подражать США в попытках изолировать и оказывать давление на КНДР и будет оставаться ударной бригадой США, она осуществит акт самоубийцы вхождения в зону ядерного удара стратегических сил КНДР», - заявили в северокорейском МИД, сообщает Укринформ.

Ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявляла, что программа по созданию ядерного оружия в КНДР представляет «серьезную угрозу» для Австралии, если она не будет остановлена международным сообществом. Кроме того, она отметила необходимость продления санкций против КНДР и призвала Китай увеличить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею.

Вместе с тем, в КНДР ответили, что высказывания Бишоп «никогда не могут быть прощенными», поскольку они были «актом против мира».