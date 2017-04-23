Под Авдеевкой в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями опорного пункта Вооруженных сил Украины погиб военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, 22 апреля, один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.