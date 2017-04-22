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По последним данным, в настоящее время частично остаются без света свыше 400 населенных пунктов в 16 районах Молдовы. Премьер-министр Павел Филип отметил, что в некоторых населенных пунктах зарегистрированы серьезные повреждения, поэтому подключение электричества может затянуться даже на несколько дней, передает местное издание «МОЛДПРЕС».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщает, что в субботу утром все направления к южным районам вновь были открыты. Северный, Южный и Центральный вокзалы работают в обычном режиме. В то же время до 14.00 закрыта региональная дорога R26 G120 Украинка – граница с Украиной. Мобильные бригады Государственного управления дорог осуществляют работы по разблокированию этого участка для обеспечения доступа и дорожного движения.

Таможенная служба Молдовы объявила, что в настоящее время возобновил деятельность целый ряд таможенных постов страны, они работают в обычном режиме. «Утром начали работать таможенные посты Шииц, Чишмикиой, Чадыр-Лунга – 1, Чадыр-Лунга – 2, Рыбница-железнодорожная. Транзит через границу осуществляется беспрепятственно и на таможенных постах Скулены и Леушены, сняты ограничения на передвижение по территории Румынии», - говорится в пресс-релизе Таможенной службы РМ.

Однако из-за технического сбоя в базе данных Пограничной полиции Румынии не разрешено пересечение границы через КПП «Кагул-Оанча». Кроме того, из-за непроходимости дорог заблокированы пути доступа к внутренним таможенным постам Резина и Криуляны-18, расположенным на центральном участке. Другие пограничные таможенные посты работают в нормальном режиме.

Кишиневская примэрия сообщила, что сегодня утром все троллейбусные маршруты возобновили деятельность, за исключением маршрута №3, но многие маршруты изменены или сокращены. В обычном режиме работает Городской автобусный парк, обеспечено сообщение с пригородами. В настоящее время все муниципальные службы задействованы в уборке упавших деревьев, очистке водостоков и др. Продолжается подключение потребителей к централизованной системе отопления.

По информации Министерства окружающей среды, в течение последних 24 часов в центральной и южной части Молдовы выпало рекордное количество осадков (в виде дождя и снега): только за один день зарегистрирована месячная норма. В следующие дни температура воздуха будет плавно расти, снег растает, образуя огромное количество воды.

 
ForUm

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