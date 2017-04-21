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Канада в ответ на применение химического оружия против гражданского населения вновь расширила санкции в отношении чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Канады, сообщает УНИАН.

«Канада сотрудничает со своими союзниками, чтобы прекратить войну в Сирии и привлечь виновных лиц к ответственности. Сегодняшнее сообщение о дополнительных санкциях против ключевых должностных лиц сирийского режима направляет сильный, единый сигнал режиму Асада, что их военные преступления не останутся без внимания, и что они понесут ответственность за свои действия», - подчеркнула министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд.

В санкционный список сегодня добавили еще 17 высокопоставленных чиновников, которые представляют режим Асада, и 5 юридических субъектов, связанных с применением химического оружия.

В сообщении отмечается, что расширение списка санкций является частью усиления международного давления на сирийский режим с целью немедленного прекращения постоянных и ужасающих атак против сирийского народа.

Напомним, 14 апреля Канада ввела санкции против 27 сирийских чиновников после осуществления режимом Асада химических атак против гражданских. В 2012 году страна ввела первые санкции против Сирии с целью усилить давление на Асада. Тогда в санкционный список было включено более 100 физических лиц и десятки организаций и фирм. Позже Канада еще несколько раз расширяла санкции против Сирии.
ForUm

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