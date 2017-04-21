Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сообщила, что процесс избрания пятого члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будет продолжен после подачи кандидатами на эту должность электронных деклараций о доходах. Об этом она сказала во время слушаний в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос относительно утверждения парламентом члена конкурсной комиссии по отбору пятого члена НАПК, а также, когда агентство может быть укомплектовано, Севостьянова отметила, что «после того, как ваш комитет делегировал нам представителя от Верховной Рады, а до этого было принято решение комиссии, что мы должны в полном составе дальше работать, мы провели наше заседание, приняли решение о начале специальной проверки всех, кто прошел в финал».

В связи с тем, что эти люди теперь являются кандидатами на должность члена НАПК, то, согласно законодательству, они должны подать электронные декларации, отметила первый заместитель министра, сообщает УНИАН.

«Мы им продлили срок (подачи деклараций), потому что они не могли подать в этот срок, когда мы все с вами подавали, - реестр не работал. Поэтому к 1 мая завершится весь этот процесс, и мы сможем собраться на очередное заседание и проводить собеседования, и двигаться по нашему графику заседаний», - пояснила Севостьянова.

Как известно, согласно законодательству, в состав НАПК должно входить пять членов, которые назначаются на должность Кабинетом министров сроком на четыре года по результатам конкурса. Сейчас в составе агентства работает четверо из 5-ти членов.

Члены НАПК: Наталья Корчак (председатель) и Александр Скопич были назначены 11 декабря 2015 года, а Руслан Радецкий и Руслан Рябошапка - 16 марта 2016 года.