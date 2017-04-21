Адвокат экс-депутата Николая Мартыненко Петр Бойко заявил, что его подзащитный не может заплатить названную сумму залога.

Об этом адвокат сказал журналистам возле Соломенского райсуда, сообщает Укринформ.

«Согласно законодательству сумма залога должна быть такой, чтобы клиент мог ее оплатить. В Украине очень мало людей, которые могут заплатить 300 миллионов гривен. Мой подзащитный также ее заплатить не сможет», - сказал адвокат.

Бойко отметил, что на данный момент его подзащитный находится в помещении суда. Адвокатами по делу, кроме Бойко, будут еще двое юристов.

Он также выразил надежду, что Мартыненко возьмут на поруки его бывшие соратники по партии.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Сегодня состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения Мартыненко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.