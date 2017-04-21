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По состоянию на 14:00 21 апреля остаются обесточенными 368 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщает перс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской области обесточены 278 населенных пунктов, Николаевской - 14, Харьковской - 17, Днепропетровской - 46, Кировоградской - 9, Херсонской - 3 и Запорожской - 1.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, по состоянию на 07:00 21 апреля были обесточены 318 населенных пунктов в шести областях.
ForUm

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