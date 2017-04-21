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Букмекеры начали принимать ставки на победителя «Евровидения-2017», которое пройдет в Киеве.

Победу прогнозируют Италии, ее представляет Франческо Габбани с песней «Occidentali's Karmа»,  сообщает УНИАН.

Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней «Beautiful Mess», а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней «I Can not Go On».

Украине пока прогнозируют 23 место.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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