Букмекеры начали принимать ставки на победителя «Евровидения-2017», которое пройдет в Киеве.

Победу прогнозируют Италии, ее представляет Франческо Габбани с песней «Occidentali's Karmа», сообщает УНИАН.

Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней «Beautiful Mess», а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней «I Can not Go On».

Украине пока прогнозируют 23 место.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.