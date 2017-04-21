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На прошлой неделе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала снижение уровня насилия на Донбассе на 20%. Об этом сообщил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в пятницу, 21 апреля.

«Прошлая неделя была очередной ожесточенной неделей на Донбассе. Большинство нарушений, зафиксированных СММ ОБСЕ происходили в 4 горячих точках. Но были и хорошие новости, третью неделю подряд СММ ОБСЕ констатировала снижение уровня насилия. На прошлой неделе количество нарушений снизилось приблизительно на 20%, если сравнивать с позапрошлой неделей», - сказал Хуг, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, было зафиксировано около 200 выстрелов из запрещенного оружия. Однако, по словам Хуга, около половины этих нарушений связаны с проведением учений.

«На прошлой недели мы зафиксировали около 200 взрывов с запрещенного оружия, в то время, как на позапрошлой мы зафиксировали около 600», - добавил он.

Напомним, ситуация в районе проведения АТО обострилась: за прошедшие сутки, 20 апреля, двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения.
ForUm

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