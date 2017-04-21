Состоялась жеребьевка второго по престижности кубкового турнира футбольных клубов континента сезона 2016/2017 – Лиги Европы УЕФА.
«Слепой» жребий в швейцарском Ньоне свел «Аякс» с «Лионом», «Сельту» с «Манчестер Юнайтед», сообщает Укринформ.
Пары 1/2 финала Лиги Европы УЕФА:
«Аякс» (Голландия) - «Лион» (Франция)
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Поединки этой стадии турнира состоятся 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы-2016/17 будет принимать 24 мая «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция).
Напомним, донецкий «Шахтер» выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, уступив «Сельте» в дополнительное время (1:0, 0:2).
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