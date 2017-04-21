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В Кремле заявили, что не ограничивают деятельность неэкстремистских организаций крымских татар. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Международного суда ООН по иску Украины, сообщает ТАСС.

«Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России - крымских татар - нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли разрешена деятельность Меджлиса крымских татар, который ранее был признан экстремистской организацией.

Песков добавил, что «все, что не запрещено, оно разрешено - и общественная деятельность, и политическая, и иная, здесь никаких проблем нет».

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
ForUm

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