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Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что Сирия до сих пор имеет определенное количество химического оружия. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве.

«Я могу авторитетно сказать, что они сохранили часть (химического оружия. - Ред.). Это является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и это должно обсуждаться на дипломатическом уровне», - сказал Маттис, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В то же время на вопрос журналистов, переместили ли сирийские военные свои самолеты в российской базе в Латакии. «Они рассредоточили свои самолеты, без сомнения. Они перемещали свои самолеты в последние дни», - сказал Маттис.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.


 
ForUm

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