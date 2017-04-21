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Запуск тестового поезда из Украины в Иран невозможен из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры, заявил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.

«19 апреля министр (министр инфраструктуры Владимир Омелян, - ред.) заявляет, что уже летом будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Для специалистов УЗ – это новость», - написал он в Facebook.

При этом Балчун отказался комментировать заявление «во избежание обвинений в предвзятости» и привел слова объективного эксперта Александра Кавы: «Этот поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара. Железнодорожные перевозки возможны с Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт – 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так ввезти территорией Ирана».

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян  заявил, что Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.  
ForUm

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