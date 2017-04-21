Обладатели титула футболисты мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся с земляками из «Атлетико», а лидер французской Лиги 1 «Монако» сыграет с туринским «Ювентусом».
Такими являются результаты жеребьевки полуфинальной стадии турнира, которая состоялась в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне, сообщает Укринформ.
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов:
«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
«Монако» (Франция) - «Ювентус» (Италия).
Первые полуфинальные матчи запланированы на 2-3 мая, ответные поединки состоятся 9-10 мая.
Финал главного клубного еврокубка 3 июня будет принимать стадион «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).
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