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Обладатели титула футболисты мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся с земляками из «Атлетико», а лидер французской Лиги 1 «Монако» сыграет с туринским «Ювентусом».

Такими являются результаты жеребьевки полуфинальной стадии турнира, которая состоялась в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне, сообщает Укринформ.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция) - «Ювентус» (Италия).

Первые полуфинальные матчи запланированы на 2-3 мая, ответные поединки состоятся 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня будет принимать стадион «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).
ForUm

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