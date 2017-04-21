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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту «Борисполь» для полетов лоукостера Ryanair нет.

Об этом глава Мининфраструктуры сказал в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос, рассматриваются ли альтернативные аэропорты для полетов крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы.

«Я считаю, что если мы это допустим, это будет большой ошибкой. В перспективе, если «Борисполь» станет реальным, а не потенциальным хабовым аэропортом, Ryanair действительно может пойти в тот же Житомир, Гостомель или еще куда-то. Но на нынешнем этапе это неправильно. У нас летает всего 4% населения. Пассажиропоток Борисполя - 8-8,5 млн человек в год. Это очень мало», - отметил Омелян.

Напомним, накануне глава Международного аэропорта Борисполь озвучил мнение, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов, - ред.), а не Борисполь.

 
ForUm

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