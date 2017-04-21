В 2015 году около 840 тысяч человек получили гражданство одного из государств-членов Европейского Союза, по сравнению с 890 тысяч в 2014 году и 980 тысяч в 2013 году. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Основными получателями европейского гражданства в 2015 году были граждане Марокко (86 100 человек, из них 88% получили гражданство Италии, Испании или Франции).

Далее по количеству идут граждане Албании (48 400, 96% получили гражданство Италии или Греции), Турции (35 000, 56% получили немецкое гражданство), Индии (31 000, почти 60% получили британское гражданство), Румынии (28 400, половина подержали итальянское гражданство), Пакистана (26 300, половина получили британское гражданство) и Алжира (22 500, три четверти теперь имеют французское гражданство).

Украинцы занимают восьмое место в списке - 19 142 утвержденных заявлений о гражданстве. Больше всего украинцев получили гражданство в Германии (4917), Португалии (2895) и Польши (1957), сообщает «Европравда».

Марокканцы, албанцы, турки, индусы, румыны, пакистанцы и алжирцы составляют треть (33%) от общего числа лиц, которые приобрели гражданство в одной из стран-членов ЕС в 2015 году.

Румыны (28 400 человек) и поляки (17 800) были двумя крупнейшими группами граждан ЕС, которые получили гражданство в другой стране ЕС.