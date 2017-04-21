Сегодня утром, 21 апреля, на дамбе в Запорожье перевернулась маршрутка. Об этом сообщает сайт города 061 со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Авария произошла в 4:50. Маршрутное такси двигалось в направлении ул. Гагарина. Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего микроавтобус перевернулся. Всего в момент аварии в маршрутке находилось 15 пассажиров. Медики госпитализировали 8 человек с различными травмами. Пятеро из пострадавших после обследования врачей оставаться в больнице отказались.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.