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Сегодня утром, 21 апреля, на дамбе в Запорожье перевернулась маршрутка. Об этом сообщает сайт города 061 со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. 

Авария произошла в 4:50. Маршрутное такси двигалось в направлении ул. Гагарина. Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего микроавтобус перевернулся. Всего в момент аварии в маршрутке находилось 15 пассажиров. Медики госпитализировали 8 человек с различными травмами. Пятеро из пострадавших после обследования врачей оставаться в больнице отказались. 

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. 
ForUm

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