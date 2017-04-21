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В Хабаровске напали на приемную УФСБ РФ, погибли сотрудник и один из посетителей, сообщает центр общественных связей ведомства.

​«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», — отметили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия.
ForUm

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