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В последующие месяц-два в Украине заработают земельная и пенсионная реформы. Об этом заявил в интервью «Голосу Америки» министр финансов Украины Александр Данилюк.

«У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформах. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы представить их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать», - заявил он.

Министр подчеркнул, что украинское правительство выбирает те модели реформ, которые считает справедливыми, а МВФ не навязывает Украине никаких условий.

«МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы», - подчеркнул Данилюк.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей свою работу в стране на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции.

В меморандуме МВФ о взаимопонимании с Украиной сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.
ForUm

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