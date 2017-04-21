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В пятницу, 21 апреля, в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия по всей Украине, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожилается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ривненской областях на почве до 8°, днем ​​температура 1-8°тепла.

21-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. 
ForUm

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