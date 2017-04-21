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В больнице Санкт-Петербурга умерла еще одна пострадавшая в результате теракта в метро. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.

Она отметила, что женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

 


 

Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 16.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов. 
ForUm

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