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Заявления МИД РФ об антироссийской истерии в Черногории не соответствуют действительности и являются частью информационной войны, которую Россия ведет против балканской страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Черногории.

«Министерство иностранных дел Черногории решительно отвергает необоснованные обвинения в «антироссийской истерии» в Черногории, представленные пресс-секретарем Министерства иностранных дел России», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нет никаких оснований говорить о враждебном отношении к российским туристам или предпринимателям в Черногории, передает Европейская правда.

«Таким образом, это просто манипуляция и часть информационной войны, которую Москва ведет против Черногории с хорошо известным намерением обструкции вступления Черногории в НАТО», - отметили в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

При этом МИД Черногории заявляет, что только правительство Черногории решает будущее страны независимо от того, нравится это Москве или нет.

Напомним, накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «нагнетании антироссийской истерии» в Черногории и предупредила о возможных провокациях в отношении россиян.
ForUm

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