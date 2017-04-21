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На территории Генического района Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, 21 апреля состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления херсонского главка Службы безопасности Украины Виктория Шакула.

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», - пояснила Шакула.

По ее информации, учения будет проводить координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщает Крым.Реалии.

В СБУ просят местных жителей «сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам».

Шакула отметила, что на работу КПВВ «Чонгар» проведение антитеррористических учений не повлияет.
ForUm

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