Генеральная прокуратура России подтвердила факт задержания 28-летнего выходца из РФ, который подозревается в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главного государственного обвинителя.

По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, является жажда наживы. Полиция установила, что подозреваемый, имеющий гражданство и России, и Германии, перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый остановился в той же гостинице, что и игроки команды. Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты – 9-13 апреля, а также 16-20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было не ясно, когда именно «Боруссия» будет проводить домашний матч.

Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Прокуратура также сообщила, что точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет. Ранее СМИ сообщали, что оно по характеристикам было схожим с тем, что применяется в германском Бундесвере.

Напомним, вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако» возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки «Исламское государство», но к инциденту со взрывами, скорее всего, не причастен.



