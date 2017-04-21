Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что списки запрещенных в Украине российских артистов будут просматривать. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, в эти наспех составленные списки некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно. Вместе с тем, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в «черные списки».

Нищук отметил, что уже создана межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, специалистов, экспертов, представителей медиа-компаний, где идет пересмотр списков запрещенных в Украине артистов.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд на украинскую территорию около 140 российским деятелям культуры.