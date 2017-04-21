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Президент Петр Порошенко подписал указ № 111/2017 «О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины», сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко поручил Кабинету Министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.

«Указ содержит задачи центральным и местным органам исполнительной власти по организации праздничных мероприятий. В частности, правительству поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествования автора первой украинской конституции гетмана Пилипа Орлика и выдающихся деятелей украинского государства», - говорится в сообщении.

Также Кабмину поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

Президент поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
 
ForUm

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