Президент Петр Порошенко подписал указ № 111/2017 «О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины», сообщает пресс-служба Главы государства.
Порошенко поручил Кабинету Министров разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и обеспечить его выполнение.
«Указ содержит задачи центральным и местным органам исполнительной власти по организации праздничных мероприятий. В частности, правительству поручено предусмотреть проведение тематических торжественных, информационно-образовательных мероприятий, чествования автора первой украинской конституции гетмана Пилипа Орлика и выдающихся деятелей украинского государства», - говорится в сообщении.
Также Кабмину поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.
Президент поручил Министерству иностранных дел Украины организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 21-й годовщины Конституции Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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