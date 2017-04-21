Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов предлагает передать Пенсионному фонду землю, находящуюся в государственной собственности, и тем самым решить проблему его дефицита. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, пенсионная реформа, предлагаемая МВФ, не решит проблему. И правительству стоит проявить фантазию и поискать альтернативные, в том числе нестандартные, варианты.

«Украина оказалась в тяжелой ситуации. Дефицит Пенсионного фонда уже превысил все разумные пределы, и медлить с реформой дальше нельзя. Но, с другой стороны, понятно, что многие принятые на Западе схемы у нас работать не могут по объективным причинам. Например, в стране в принципе невозможна традиционная накопительная пенсионная система - деньги будущих пенсионеров банально некуда вкладывать. Поэтому я хочу призвать наше правительство не бояться экспериментировать», - написал он.

В частности, считает Арбузов, можно передать Пенсионному фонду всю государственную землю - с правом сдачи в аренду на конкурсной основе, но без права продажи.

«Это существенно повысит его доходы и на какое-то время вовсе снимет проблему. И это не единственный доступный вариант. Как я уже писал ранее, можно запустить накопительный уровень пенсионной системы, инвестируя деньги пенсионеров не в стандартные для Запада финансовые инструменты, а в строительство важных инфраструктурных объектов – того же метро на Троещину. Не нравятся эти предложения? Если не зацикливаться на пожеланиях МВФ, можно придумать что-то еще. Варианты есть. Да, все они непростые, не всегда укладываются в прописанные в учебниках схемы, но ведь и ситуация у нас непростая», - отметил политик у себя в Facebook.